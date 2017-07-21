Charlie Hebdo поглумился над трагедией Нотр-Дама
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На обложке сегодняшнего номера французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo появилась карикатура на пожар, случившийся минувшей ночью в Соборе Парижской Богоматери.
На картинке изображён президент Франции Эммануэль Макрон с пылающими волосами в виде двух башен Нотр-Дама. «Я начну с несущих конструкций», - говорит карикатурный президент. Подпись гласит: «Реформа».
Напомним, что 15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. По предватрительным данным, возгорание произошло на чердаке. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Сообщается, что главная хранившаяся в храме реликвия – терновый венец Христа – не пострадала. Во Франции открыт сбор средств на восстановление главного храма страны. По некоторым оценкам, работы могут занять не одно десятилетие.
Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.
abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN
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