Charlie Hebdo поглумился над трагедией Нотр-Дама ...

На картинке изображён президент Франции Эммануэль Макрон с пылающими волосами в виде двух башен Нотр-Дама. «Я начну с несущих конструкций», - говорит карикатурный президент. Подпись гласит: «Реформа».

Напомним, что 15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. По предватрительным данным, возгорание произошло на чердаке. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Сообщается, что главная хранившаяся в храме реликвия – терновый венец Христа – не пострадала. Во Франции открыт сбор средств на восстановление главного храма страны. По некоторым оценкам, работы могут занять не одно десятилетие.