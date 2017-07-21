После ареста Ассанжа на госучреждения Эквадора обрушилась лавина кибератак ...

С того момента как власти Эквадора приняли решение отказать журналисту-разоблачителю Джулиану Ассанжу в политическом убежище в стране было зафиксировано более 40 миллионов кибератак на государственные учреждения.

Атакам хакеров подверглись, в частности, администрация президента, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Центробанк, а также другие ведомства и университеты. Об этом сообщил замминистра по коммуникациям Эквадора Патрисио Реаль.

"Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак", - цитирует слова чиновника агентство ТАСС. Он также сообщил, что из многих стран поступают предложения о помощи в противостоянии хакерам, однако пока в ней нет необходимости: местные специалисты справляются собственными силами.

Ранее сообщалось, что 11 апреля основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Это случилось после того как президент Эквадора Ленин Морено объявил на своей официальной странице в Twitter об отказе журналисту в убежище.

На следующий день, 12 апреля хакеры известной группы Anonymous потребовали освобождения Ассанжа и пригрозили отомстить в случае отказа.

Ассанж жил в посольстве Эквадора с июня 2012 года, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.