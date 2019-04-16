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Обвиненную в организации госпереворота в Украине Надежду Савченко освободили

Опубликовано : 16 апрель 2019 г. 23:49 | Просмотров: 224 | Категория: Мир

Депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в подготовке государственного переворота и терактов в Украине, освобождена из-под ареста.

Об этом изданию "Громадське" сообщила сестра Надежды Савченко Вера.

Вера Савченко подчеркнула, что Надежду отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не продлил ей срок содержания под стражей.

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово" , - заявила Надежда Савченко в зале суда.

"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.

Ранее уже сообщалось, что решение о лишении Надежды Савченко депутатского иммунитета и разрешения на ее арест было принято 22 марта 2018 года после того, как 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте. После этого решения, Савченко было предъявлено обвинение, она была арестована и препровождена в СБУ.

Примечательно, что 25 мая 2016 года, после освобождения из российского плена, Надежда Савченко была награждена президентом Украины Петром Порошенко Звездой Героя Украины. «За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда Героя Украины Савченко Надежде Викторовне», – говорится в тексте указа, подписанном Порошенко.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Украинские власти пока никак не прокомментировали, насколько обоснованными были обвинения в адрес Надежды Савченко, в условиях, когда прокуроры так легко отказались от своих обвинений к ней.


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