Названо имя самозванца, присвоившего себе права спикера парламента ...

Об этом сообщил в соцсети бывший депутат, лидер партии “Наш дом Молдова” Григорий Петренко. По его словам, генсек парламента Игорь Клипий “наподписывал” уже на несколько уголовных дел. Эти обязанности господин Клипий, как оказалось, исполняет в том числе и для того, чтобы “перетрудившиеся” депутаты получали зарплаты....

“Именно он подписал распоряжение о командировке Валерия Гилецкого и Родики Йову в Страсбург, где проходила сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. На сессии обсуждался доклад об отмывании денежных средств через Молдову, а также была принята соответствующая резолюция. Социалисты, как выяснилось, от поездки отказались. Других не предупредили.

Закон (Регламент Парламента) не позволяет распоряжаться бюджетом парламента заместителю генерального секретаря законодательного органа страны. Это прерогатива исключительно спикера!

До сих пор ни один депутат от оппозиции не возмутился произошедшим. Ответ, думаю, можно найти в ответе Гилецкого:

“Валериу Гилецкий в беседе с NM рассказал, что распоряжение о его командировке подписал генсек парламента Игорь Клипий. «Насколько я знаю, парламент консультировался со Счетной палатой по этому вопросу. Потому что в таком случае [пока нет спикера] нужно, чтобы парламент работал — должны выплачиваться зарплаты и депутатам, и сотрудникам парламента», — отметил Гилецкий.”

Так вот оно что? Зарплаты должны выплачиваться? Вот оказывается, почему все в Парламенте молчат! Они перетрудились и ждут зарплат! Кто-то в этой ситуации просто должен стать спикером на 5 минут. Интересно, с каких это пор Парламент спрашивает у Счётной Палаты (М. Лупу), можно нарушать закон или нет?

Ну а самозванец Игорь Клипий, подписывающийся за спикера, уже на несколько уголовных дел, думаю, наподписывал. Хотелось бы услышать реакцию перетрудившихся и ждущих зарплату депутатов!” – написал Петренко в своей публикации в Facebook.