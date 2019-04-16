В окружении Плахотнюка зреет бунт ...

(ВИДЕО) Несколько депутатов признались в том, что являются заложниками, назвав лидера Демпартии Владимира Плахотнюка ”больным человеком”.

Об этом заявил во вторник лидер Партии ”Платформа DA” Андрей Нэстасе в эфире телеканала TV8, уточнив, что это стало ему известно в частной беседе с депутатами Демпартии.

«Боязнь Плахотнюка и его структур, шантажа с его стороны, сфабрикованных против них и членов их семей уголовных дел, превалирует над их [депутатов] политической волей. Они не могут освободиться и в этом большая проблема», - заявил Нэстасе.

В этой связи он уточнил, что в Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка есть депутаты, которые в частной беседе сообщили ему реальное состояние дел в окружении олигарха. «Андрей, мы являемся заложниками этого больного человека!», - передал Нэстасе содержание своей частной беседы с рядом депутатов Демпартии.

«Присмотритесь к окружению Плахотнюка: большинство из них – зависимы от этого больного человека», - добавил лидер Партии ”Платформа DA” Андрей Нэстасе, выступая в эфире телеканала TV8.