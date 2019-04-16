Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку ...

Об этом в соцсети сообщил один из фигурантов процесса Александр Рошко. По его словам, всё говорит о том, что заявление было написано заранее.

“Вот вам и "особое мнение". Судья Светлана Балмуш, которая потребовала оправдать группу Петренко, ушла в отставку.

Соответствующее заявление ВСМ рассмотрит сегодня. И судя по всему, заявление она написала заранее. Зная, что уходит из системы, напоследок, так сказать, совершить жест доброй воли. Что ж, и на том спасибо”, - пишет Александр в своей публикации в Facebook.

Напомним, что 12 апреля на судебном заседании участникам “группы Петренко” было объявлено о наличии некоего “особого мнения” по их делу. Оказалось, что судья Светлана Балмуш, входящая в коллегию, которая рассматривает ходатайство по обжалованию приговора “группе Петренко”, потребовала оправдания подсудимых. Тогда Александр Рошко отметил, что “есть все шансы надеяться, что система прогнила не до конца”.