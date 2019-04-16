В 2018 году двенадцать прокуроров нарушили законы ...

Коллегия по дисциплине и этике Высшего совета прокуроров за прошлый год вынесла 15 постановлений в отношении сотрудников этой сферы. Двенадцать гособвинителей были санкционированы.

Имена нарушивших законодательство прокуроров не афишировались до тех пор, пока не поступил запрос от “Ziarul de Garda”. Как сообщает издание, в двух случаях государственные обвинители были уволены, в трех случаях они были наказаны с сокращением оклада, а еще в 10 случаях они получили выговор или предупреждение. Из 15 решений коллегии 8 были оспорены в ВСП, в результате чего три решения остались в силе, а пять были изменены.

Вместе с тем в ответе на запрос сообщалось, что некоторая информация не подлежит разглашению, а именно: «в связи с дисциплинарными процедурами в отношении прокуроров, раскрытие информации частично ограничено случаями оговорки о конфиденциальности, поэтому мы ценим усилия всех заинтересованных лиц проанализировать ситуацию с точки зрения полного спектра существующих прав и сомнений».

Помимо этого в Комиссии по этике отметили, что в сравнении с 2017 годом число санкционированных прокуроров несколько снизилось.