Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России ...

(DOC) Посол России в Молдове встретился с ранее нерукопожатным для госчиновников России основным обвиняемым в краже миллиарда долларов Иланом Шором и поздравил его с результатом на выборах.

Как сообщила пресс-служба партии "Шор", встреча прошла во вторник, а глава дипмиссии России Олег Васнецов поздравил Шора с результатом, полученным партией на выборах.

Сообщается также, что на встрече обсуждались политическая ситуация в Молдове, результаты парламентских выборов и перспективы двусторонних молдавско-российских отношений.

В пресс-релизе партии основного обвиняемого в транснациональных финансовых хищениях особо отмечается, что посол России "дипломат поздравил Илана Шора и его коллег с результатами, полученными на парламентских выборах, и пожелал продуктивной депутатской работы".

Информация о столь теплой встрече посла России с Шором вызвала бурную реакцию в молдавском обществе в связи с тем, что с 2015 года Илану Шору запрещен въезд в Россию сроком на 6 лет.

Согласно решению российских властей, Шор представляет опасность России, а въезд ему был запрещен с целью "обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения" (в соответствии с ч.1 ст.27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию").

В свое время, соответствующую выписку из базы российских миграционных властей "Мигрант-1" предъявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Российские власти пока не сообщали, с чем связано резкое изменение отношения к Шору на уровне руководства России.