Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления` ...

В пресс-релизе НБМ сообщается, что курс евро в последнее время заметно поднялся по отношению к доллару, что в том числе объясняет и девальвацию лея по отношению к этой базовой валюте. В то же время в Нацбанке заверяют, что рычагов влияния на валютный рынок достаточно, чтобы быстро реагировать в случае необходимости. Регулятор уточняет, что молдавский валютный рынок находится на временном этапе реорганизации, волатильности и темпов обесценивания по отношению к евро, и находится под пристальным наблюдением.

“На валютном рынке нет предпосылок для кризисных ситуаций, возникают незначительные пробелы между спросом и предложением иностранной валюты”. Основные операторы рынка проявляют спокойствие и работают в нормальном режиме, - цитирует пресс-релиз НБМ агентство IPN.