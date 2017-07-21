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Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления`

Опубликовано : 17 апрель 2019 г. 16:42 | Просмотров: 267 | Категория: Страна

В Национальном банке утверждают, что молдавский лей обесценивается по отношению к евро “на фоне макроэкономических показателей еврозоны”.

В пресс-релизе НБМ сообщается, что курс евро в последнее время заметно поднялся по отношению к доллару, что в том числе объясняет и девальвацию лея по отношению к этой базовой валюте. В то же время в Нацбанке заверяют, что рычагов влияния на валютный рынок достаточно, чтобы быстро реагировать в случае необходимости. Регулятор уточняет, что молдавский валютный рынок находится на временном этапе реорганизации, волатильности и темпов обесценивания по отношению к евро, и находится под пристальным наблюдением.

“На валютном рынке нет предпосылок для кризисных ситуаций, возникают незначительные пробелы между спросом и предложением иностранной валюты”. Основные операторы рынка проявляют спокойствие и работают в нормальном режиме, - цитирует пресс-релиз НБМ агентство  IPN.


Метки к статье: девальвация, Нацбанк, пресс-релиз

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