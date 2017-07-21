В знак солидарности парижской епархией по всей Франции раздастся звон колоколов ...

В акции примут участие около ста католических соборов Франции. Колокольный звон раздастся в среду в 18.50 по местному времени – в момент, когда 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери начался пожар.

Соответствующее сообщение размещено на странице Конференции католических епископов Франции в Twitter.

16 апреля колокола по Нотр-Даму звонили в Вестминстерском Аббатстве в Лондоне, а в четверг в знак солидарности с Францией и её народом колокольный звон будет звучать по всей Великобритании. Об этом, как передает echo.msk.ru, сообщила британский премьер Тереза Мэй.

Напомним, что 15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. По предварительным данным, возгорание произошло на чердаке. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. Непоправимый ущерб от тушения пожара нанесёт самому большому из трёх органов. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Сообщается, что главная хранившаяся в храме реликвия – терновый венец Христа – не пострадала.