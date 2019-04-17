Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты ...

Народным избранникам следует отказаться от депутатского жалования не только до тех пор, пока не заработает парламент, но и в связи с тем, что она была выдана с грубейшим нарушением закона.

С таким призывом выступил экс-депутат, лидер партии “Наш дом Молдова” Григорий Петренко. По его мнению, в марте парламент бездействовал, поэтому получать за этот месяц зарплату у депутатов нет морального права.

Кроме того, Петренко обратил внимание депутатов на незаконно выданные им зарплаты, вследствие подписания платежных поручений не имеющим для этого полномочий парламентским чиновником Игорем Клипий.

Экс-депутат настаивает, что единственным человеком в парламенте, кто имеет законное право подписывать платежные поручения, является председатель парламента, который на данный момент еще даже не избран.

“Прошло два дня, как выяснилось, что бюджетом Парламента распоряжается неуполномоченный на это по закону чиновник. Зовут его Игорь Клипий. Он в новом молдавском Парламенте, как оказалось, является спикером на 5 минут.

Все депутаты молчат! Никто не возмущается! Я ожидал хотя бы какой-то реакции от депутатов из АКУМ или ПСРМ. Как никак, обьявили себя в оппозиции.

Хочу обратиться к депутатам:

Когда вы получили зарплату за март месяц, вы не задали себе вопрос: а за что?

Пленарных заседаний нет, комиссии не сформированы, не было ни одного рабочего заседания, ни слушаний, ничего! Почему вы согласились получить эти деньги? Тем более, зная, что Клипий не имел права подписывать финансовые документы вместо спикера.

Отдельно хочу обратиться к депутатам от «опозицие комбативэ» АКУМ и от «опозицие принчипиалэ» ПСРМ:

Откажитесь от депутатского жалования на период бездействия парламента! Покажите гражданам, что вы отличаетесь от всех остальных! Что для вас неприемлемо получать бюджетные деньги просто так, лишь за то, что у вас в кармане депутатская корочка.

Убеждён, что пока не сформированы рабочие органы парламента, никто из депутатов не должен получать зарплату!” – пишет в публикации в своей публикации в Facebook Григорий Петренко.

Примечательно, что несмотря на очевидный характер уголовно наказуемого деяния чиновника, подписавшего платежные поручения, никто из депутатов, включая оппозиционных, не выступил с осуждением этого факта.