МЕНЮ
Twitter
﻿ 86
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:32  

`Репортёры без границ` представили ежегодный рейтинг свободы прессы

12:37  

Власти продолжают избавляться от госпредприятий

10:39  

Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты

17.04.2019  

В знак солидарности с парижской епархией по всей Франции раздастся звон колоколов

17.04.2019  

Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления`

17.04.2019  

Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России
все новости

Власти продолжают избавляться от госпредприятий

Опубликовано : 18 апрель 2019 г. 12:37 | Просмотров: 245 | Категория: Власть

Агентство публичной собственности (АПС) продолжает “большую чистку”. Еще 65 госпредприятий будут предложены правительству для ликвидации.

В Агентстве составлен соответствующий проект решения о роспуске и исключении из Государственного реестра, сообщает MoldStreet. В документе, в частности, фигурируют издания “Независимая Молдова” и “Moldova Suverana”, авиакомпания“Moldova”, шахта в городе Окница, столовая МВД, управление эксплуатации жилья Минтранса и другие.

Сообщается, что перечисленные госпредприятия много лет не работали из-за неконкурентоспособности и отсутствия оборотных средств, а органы центрального публичного управления не прилагали усилий для их восстановления, но и не ликвидировали их.

Издание также напоминает, что в марте текущего года АПС представило кабмину проект по ликвидации 163 госпредприятий. С одобрения правительства они были распущены и исключены из Государственного реестра.


Метки к статье: Агентство публичной собственности, госпредприятия, ликвидация

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти продолжают избавляться от госпредприятий

Власти продолжают избавляться от госпредприятий ...

Просмотров: 240
Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты

Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты ...

Просмотров: 254
Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России

Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России ...

Просмотров: 4344
Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку

Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку ...

Просмотров: 708
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт ...

Просмотров: 49517
Названо имя самозванца, присвоившего себе права спикера парламента

Названо имя самозванца, присвоившего себе права спикера парламента ...

Просмотров: 2867
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11231
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35927
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34463
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12801
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150626
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 117112
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65465
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54217
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 49512
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42603
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39488
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36429
ВЛАСТЬ
Власти продолжают избавляться от госпредприятий

Власти продолжают избавляться от госпредприятий

10:39  Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты
17.04.2019  Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России
17.04.2019  Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку
ЛЮДИ
В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

15.04.2019  Юрий Мунтян: Власти Молдовы просто ненавидят Кишинев
12.04.2019  Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами
10.04.2019  Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук
БИЗНЕС
Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
КРИМИНАЛ
Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии

01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина
29.03.2019  Полицейские организовали крупномасштабную контрабанду кофе из Украины



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (98)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker