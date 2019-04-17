Власти продолжают избавляться от госпредприятий ...

В Агентстве составлен соответствующий проект решения о роспуске и исключении из Государственного реестра, сообщает MoldStreet. В документе, в частности, фигурируют издания “Независимая Молдова” и “Moldova Suverana”, авиакомпания“Moldova”, шахта в городе Окница, столовая МВД, управление эксплуатации жилья Минтранса и другие.

Сообщается, что перечисленные госпредприятия много лет не работали из-за неконкурентоспособности и отсутствия оборотных средств, а органы центрального публичного управления не прилагали усилий для их восстановления, но и не ликвидировали их.

Издание также напоминает, что в марте текущего года АПС представило кабмину проект по ликвидации 163 госпредприятий. С одобрения правительства они были распущены и исключены из Государственного реестра.