`Репортёры без границ` представили ежегодный рейтинг свободы прессы ...

В сравнении с прошлым годом Республика Молдова опустилась сразу на десять пунктов, заняв 91 место.

«Медиа как оружие» - озаглавлена аннотация к анализу по нашей стране. В докладе международной организации `Репортёры без границ` сказано, что СМИ в Молдове, как и вся страна, сильно зависят от олигархических структур, а редакционная политика изданий подстраивается под их владельцев. В особенности это бросалось в глаза в период предвыборной кампании 2019 года.

“Поскольку медиа-ресурсы борются друг с другом в обстановке, усугубляемой поляризацией общества, отсутствие независимости у регулирующего органа вещания вызывает озабоченность”, - отмечается в рапорте.

Всего в рейтинге свободы прессы фигурирует 180 стран. На первом месте расположилась Норвегия, страна лидирует в списке третий год подряд. Второе место – у Финляндии, третье у Швеции, четвёртое – у Нидерландов. Замыкает пятёрку лидеров Дания.

Соседние с Молдовой страны Украина и Румыния заняли 102 и 47 места соответственно. В сравнении с прошлогодним исследованием Румыния потеряла три позиции, а Украина – всего одну.

Хуже всего ситуация со свободой прессы обстоит в Эритрее, Северной Корее и Туркменистане – эти три страны расположились на последних строчках рейтинга.