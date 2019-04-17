Россия вводит ограничения на поставки угля и нефти в Украину ...

Санкционная война между Россией и Украиной продолжается. С 1 июня ввоз российского угля, нефти и нефтепродуктов на территорию Украины будет производиться только на основании разрешительных документов.

Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что это ответная мера на расширение украинской стороной списка запрещенных для ввоза российских товаров. При этом он уточнил, что соответствующее постановление кабмина уже подписано.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - цитирует Медведева Интерфакс-Украина.

Издание также сообщает, что топливного эмбарго правительство России ввело запрет на импорт целого ряда украинских товаров. По словам Медведева, "эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн ".