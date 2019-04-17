Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве ...

Бывший депутат ДПМ Константин Цуцу получил оправдательный приговор по делу об убийстве, заведённом 2012 году. Апелляционная палата оставила в силе приговор первой инстанции, вынесенное в 2016 году, решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Напомним, в апреле 2012 года в результате перестрелки у ресторана в Оргеевском лесу погиб человек. Среди 12 участников инцидента был и приближённый Плахотнюка Константин Цуцу, ставший впоследствии депутатом парламента. В итоге тюремный срок получил только один из компании – Ион Коркодел, признавший в ходе следствия, что фатальный выстрел сделал именно он.

Как сообщает издание Ziarul de Garda, заседание, где был оглашён оправдательный приговор, состоялось 17 апреля в Апелляционной палате Кишинёва. Судейская коллегия отклонила апелляции адвокатов как пострадавшей стороны, так и прокуроров. Согласно вердикту, Ион Коркодел получил восьмилетний срок, остальные 11 участников перестрелки, включая Константина Цуцу, оправданы.

Константин Цуцу является одним из представителей клана Плахотнюка. Официально он занимается «единоборствами», будучи одной из «звезд» принадлежащей клану Плахотнюка «Федерации Боев и Шоу» (FEA). Ее руководителем является родственник Плахотнюка – Дорин Дамир, известный как посредник между Плахотнюком и прокурорами и судьями при осуществлении заказных процессов.