МЕНЮ
Twitter
﻿ 90
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:06  

Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

11:07  

Додон уже знает имя будущего спикера парламента

10:42  

Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы

18.04.2019  

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

18.04.2019  

Россия вводит ограничения на поставки угля и нефти в Украину

18.04.2019  

`Репортёры без границ` представили ежегодный рейтинг свободы прессы
все новости

Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы

Опубликовано : 19 апрель 2019 г. 10:42 | Просмотров: 194 | Категория: Страна

Летом 2019 года наряду с салонами игровых автоматов вновь начнут работать букмекерские конторы.

В течение нескольких лет по распоряжению фактического владельца ДПМ Владимира Плахотнюка такие заведения были объявлены вне закона, однако в 2016 году в законодательство были внесены поправки, регулирующие соответствующую деятельность в рамках так называемой частно-государственной монополии. С тех пор по всей республике под вывеской “Loteria Nationala” вновь работают салоны игровых автоматов и процветают азартные игры.

Как сообщает MoldStreet, предположительно этим летом на молдавский рынок выходит базирующаяся на Мальте группа Kambi, которая заключила контракт с Болгарской национальной лотереей на проведение в Молдове спортивных ставок. По информации издания, в минувшем году болгарский оператор выиграл тендер Агентства публичной собственности РМ, в результате чего получил право в течение 15 лет проводить в нашей стране национальную лотерею, а также принимать онлайн-ставки и управлять букмекерскими конторами. Помимо этого отмечается, что компания Kambi сотрудничает с фирмой Novomatic, обладающей правами на организацию казино и установку автоматов с азартными играми в Молдове.


Метки к статье: азартные игры, игровые автоматы, букмекерские конторы, легализация

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы

Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы ...

Просмотров: 196
Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления`

Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления` ...

Просмотров: 541
В 2018 году двенадцать прокуроров нарушили законы

В 2018 году двенадцать прокуроров нарушили законы ...

Просмотров: 538
Правительство пополняет казну за счёт торговцев цветами

Правительство пополняет казну за счёт торговцев цветами ...

Просмотров: 1291
В Молдове скоро не останется квалифицированных врачей

В Молдове скоро не останется квалифицированных врачей ...

Просмотров: 639
Молдова вошла в топ-5 стран с самыми густонаселёнными тюрьмами

Молдова вошла в топ-5 стран с самыми густонаселёнными тюрьмами ...

Просмотров: 1179
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11263
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35962
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34498
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12822
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150655
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 117972
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65482
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 59555
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54221
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42610
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39501
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36436
ВЛАСТЬ
Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

11:07  Додон уже знает имя будущего спикера парламента
18.04.2019  Власти продолжают избавляться от госпредприятий
18.04.2019  Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты
ЛЮДИ
В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

15.04.2019  Юрий Мунтян: Власти Молдовы просто ненавидят Кишинев
12.04.2019  Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами
10.04.2019  Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук
БИЗНЕС
Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
КРИМИНАЛ
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

05.04.2019  Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии
01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (104)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker