Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы ...

В течение нескольких лет по распоряжению фактического владельца ДПМ Владимира Плахотнюка такие заведения были объявлены вне закона, однако в 2016 году в законодательство были внесены поправки, регулирующие соответствующую деятельность в рамках так называемой частно-государственной монополии. С тех пор по всей республике под вывеской “Loteria Nationala” вновь работают салоны игровых автоматов и процветают азартные игры.

Как сообщает MoldStreet, предположительно этим летом на молдавский рынок выходит базирующаяся на Мальте группа Kambi, которая заключила контракт с Болгарской национальной лотереей на проведение в Молдове спортивных ставок. По информации издания, в минувшем году болгарский оператор выиграл тендер Агентства публичной собственности РМ, в результате чего получил право в течение 15 лет проводить в нашей стране национальную лотерею, а также принимать онлайн-ставки и управлять букмекерскими конторами. Помимо этого отмечается, что компания Kambi сотрудничает с фирмой Novomatic, обладающей правами на организацию казино и установку автоматов с азартными играми в Молдове.