Додон уже знает имя будущего спикера парламента ...

Об этом Додон заявил в четверг в эфире общественного телеканала M-1.

"Пусть Андрей Нэстасе зря не мечтает, спикером он не будет", - подчеркнул Додон. В этой связи он вспомнил недавнюю пресс-конференцию лидеров Блока ACUM, на которой Нэстасе был назван лучшей кандидатурой на должность спикера, а Майя Санду – на должность премьер-министра.

"Откуда вы взялись такие умные? Может, люди по-другому считают? Из того, что я вижу, Андрей Нэстасе не будет спикером и пусть он зря не мечтает", - заявил Додон.

По его мнению, в случае коалиции с Партией социалистов, Нэстасе может претендовать на должность премьер-министра вместо Майи Санду. "Он может быть премьер-министром, если договорится с Майей Санду, в случае коалиции с социалистами. Если же нет, тогда придется идти на досрочные выборы", - заключил Додон.

Примечательно, что по закону Додон не имеет никакого отношения ни к формированию правящего большинства, ни к распределению должностей в парламенте. В то же время, Игорь Додон позиционирует себя в качестве "неформального лидера" Партии социалистов, членом которой ему запрещается быть по закону.