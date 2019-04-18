МЕНЮ
Twitter
﻿ 89
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:06  

Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

11:07  

Додон уже знает имя будущего спикера парламента

10:42  

Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы

18.04.2019  

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

18.04.2019  

Россия вводит ограничения на поставки угля и нефти в Украину

18.04.2019  

`Репортёры без границ` представили ежегодный рейтинг свободы прессы
все новости

Додон уже знает имя будущего спикера парламента

Опубликовано : 19 апрель 2019 г. 11:07 | Просмотров: 831 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон порекомендовал лидеру платформы DA Андрею Нэстасе "и не мечтать о должности спикера".

Об этом Додон заявил в четверг в эфире общественного телеканала M-1.

"Пусть Андрей Нэстасе зря не мечтает, спикером он не будет", - подчеркнул Додон. В этой связи он вспомнил недавнюю пресс-конференцию лидеров Блока ACUM, на которой Нэстасе был назван лучшей кандидатурой на должность спикера, а Майя Санду – на должность премьер-министра.

"Откуда вы взялись такие умные? Может, люди по-другому считают? Из того, что я вижу, Андрей Нэстасе не будет спикером и пусть он зря не мечтает", - заявил Додон.

По его мнению, в случае коалиции с Партией социалистов, Нэстасе может претендовать на должность премьер-министра вместо Майи Санду. "Он может быть премьер-министром, если договорится с Майей Санду, в случае коалиции с социалистами. Если же нет, тогда придется идти на досрочные выборы", - заключил Додон.

Примечательно, что по закону Додон не имеет никакого отношения ни к формированию правящего большинства, ни к распределению должностей в парламенте. В то же время, Игорь Додон позиционирует себя в качестве "неформального лидера" Партии социалистов, членом которой ему запрещается быть по закону.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС ...

Просмотров: 176
Додон уже знает имя будущего спикера парламента

Додон уже знает имя будущего спикера парламента ...

Просмотров: 827
Власти продолжают избавляться от госпредприятий

Власти продолжают избавляться от госпредприятий ...

Просмотров: 793
Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты

Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты ...

Просмотров: 526
Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России

Нерукопожатный Шор перестал быть врагом России ...

Просмотров: 5807
Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку

Судья, требовавшая оправдать `группу Петренко`, подала в отставку ...

Просмотров: 840
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11263
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 35962
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34498
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12822
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150655
В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Просмотров: 117972
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65482
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 59555
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54221
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42610
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39501
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36436
ВЛАСТЬ
Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

11:07  Додон уже знает имя будущего спикера парламента
18.04.2019  Власти продолжают избавляться от госпредприятий
18.04.2019  Депутатов призвали отказаться от незаконно выданной им зарплаты
ЛЮДИ
В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов

15.04.2019  Юрий Мунтян: Власти Молдовы просто ненавидят Кишинев
12.04.2019  Жителей Молдовы травят некачественными лекарствами
10.04.2019  Квартиры, сельхозугодия и царская пенсия: СМИ рассказали о доходах нового президента Академии наук
БИЗНЕС
Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
КРИМИНАЛ
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

05.04.2019  Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии
01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (104)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker