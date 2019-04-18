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Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС

Опубликовано : 19 апрель 2019 г. 13:06 | Просмотров: 179 | Категория: Власть

Новоиспеченные депутаты, избранные по одномандатным округам как независимые, опасаются, что в случае досрочных выборов могут остаться не у дел, если будет отменена смешанная избирательная система.

Депутаты Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мельник направили запрос в Конституционный суд и попросили рассмотреть его в срочном порядке, - сообщает IPN. Этот шаг стал реакцией на зарегистрированный блоком ACUM проект законов, один из которых предусматривает отмену смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной. В этом случае упомянутые депутаты могут лишиться с таким трудом завоёванных мандатов или же им придётся распрощаться с «независимостью» и примкнуть к какой-либо политической партии.

„Изменение избирательной системы с целью проведения досрочных выборов, удобных только некоторым политическим субъектам, является крайне серьезным нарушением принципов правового государства, свободного и демократического способа проведения выборов, рекомендаций международных институтов”, считают депутаты. При этом они отмечают, что „признают право любой партии вносить предложения с изменениями в избирательную систему, но это должно быть сделано в конституционных рамках и при соблюдении наилучшего опыта организации выборов демократическим путем”.

В документе, направленном в КС, независимые депутаты попросили судей ответить на два вопроса:

1. Имеет ли парламент право изменить избирательную систему за время, меньшее, чем полный мандат депутата?

2. Возможно ли проведение досрочных парламентских выборов на базе избирательной системы, отличной от той, по которой проводились очередные парламентские выборы?


Метки к статье: смешанная система, независимые депутаты, мандаты, Конституционный суд

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