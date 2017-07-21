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`Прощения не будет никому`: Лукашенко пообещал и впредь сажать в тюрьму коррупционеров

Опубликовано : 19 апрель 2019 г. 14:39 | Просмотров: 427 | Категория: Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен продолжать жёсткую борьбу с взяточниками и казнокрадами. «Сажали и будем сажать», - заверил глава государства.

Об этом он заявил 19 апреля в ходе ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию, напомнив, в частности, недавние скандалы, связанные с коррупцией в здравоохранении.

"Это казнокрады, ворюги и взяточники, прежде всего руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут и на 30-50% завозят сюда лекарства и оборудование медицинское дороже, чем по мировой цене. Вы хотите, чтобы это прощалось? - задал вопрос Лукашенко. - Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30% до 50%, а иногда и в два раза, ложатся в цену этого оборудования и лекарств, которые продаем", - цитирует президента агентство БЕЛТА.

"Этого быть не должно. Не надо на меня за это обижаться. Прощения не будет никому", - предупредил Александр Лукашенко.


Метки к статье: Александр Лукашенко, ежегодное послание, Беларусь, коррупционеры

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