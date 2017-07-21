Из Германии выдворены десятки молдавских граждан
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Бюро по миграции и убежищу доставило в Молдову из Германии 51 гражданина. Все они находились на территории европейского государства нелегально и были депортированы по указанию властей ФРГ.
Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном ведомством в пятницу, 19 апреля, группа была доставлена на родину чартерным рейсом. Отмечается также, что выдворенным молдавским гражданам запрещен въезд в страны Евросоюза на различные периоды.
В документе указано, что во избежание подобных случаев гражданам Молдовы, планирующим визит в страны ЕС, необходимо строго соблюдать миграционное законодательство. Кроме того такие инциденты могут негативно повлиять на действие безвизового режима Молдова-Евросоюз.
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