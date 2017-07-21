Украина в ожидании дебатов Зеленского и Порошенко ...

Дебаты между двумя претендентами на пост президента Украины начнутся 19 апреля в 19.00. Мероприятие начнётся в киевском спорткомплексе “Олимпийский”, после чего оппоненты переместятся в студию телеканала “Суспильный”.

Ранее стороны представили своих модераторов: Андрей Куликов от штаба Порошенко и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Дебаты начнутся с пятиминутной речи каждого кандидата, после чего каждому предложат ответить на три вопроса. Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на национальном телевидении и в соцсетях.

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. По данным соцопросов Владимир Зеленский почти втрое опережает Петра Порошенко по рейтингу.