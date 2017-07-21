Зеленский сказал Порошенко: Я – ваш приговор! ...

В ходе прошедших в Киеве предвыборных дебатов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил своему сопернику по выборам Петру Порошенко, что он не его оппонент, а его приговор.

"Я не являюсь вашим оппонентом, Петр Алексеевич, я ваш приговор", - подчеркнул Зеленский.

"Я считаю, что президент не может быть олигархом, президент должен быть человеком из народа", - заявил Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что в 2014 году голосовал за своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, но ошибся и теперь сам борется за кресло президента.

"Мог ли я тогда представить, что наше "жить по-новому" будет выживанием, закончу войну за две недели - будет Иловайск и Дебальцево? Могли ли мы представить, что Революцией Достоинства воспользуются негодяи?", - заявил Зеленский.

"Мы голосовали за одного Порошенко, а получили другого", - сказал он.

Зеленский заявил, что существует два Порошенко, один из которых хороший оратор, когда включаются камеры - специалист в экономике и разбирается во всем, а когда камеры выключаются - появляется Петр-2.

"Первый кричит: "Путин, я тебе покажу", а второй передает через Медведчука приветики в Москву. Один открывает школу, а второй постоянно открывает магазины "Рошен", - перечислил Зеленский

"Поэтому, господин Порошенко, я здесь, со своей командой. Я не политик, а простой человек, пришедший сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - заявил Зеленский.

Дебаты между вышедшими во второй тур президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко прошли на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Согласно различным оценкам, на дебатах было от 20 до 60 тысяч зрителей.

Выборы президента Украины пройдут 21 апреля. Фаворитом этих выборов является актер Владимир Зеленский. В первом туре выборов, действующий президент Петр Порошенко набрал вдвое меньше голосов, чем не имеющий политического опыта Владимир Зеленский.