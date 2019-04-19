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Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости

Опубликовано : 20 апрель 2019 г. 21:07 | Просмотров: 572 | Категория: Люди

Доктор истории Марк Ткачук считает, что от партий, прошедших в нынешний парламент в результате сговора и взаимного признания, “странно ждать благородных поступков и широких жестов”, а все представленные в нем силы “немножко плахотнюки”.

Об этом Ткачук написал в соцсетях, комментируя процесс поствыборного переустройства власти в Молдове, отметив, что в нынешнем политическом классе “Плахотнюк и сам по себе такой вполне уравновешенный чуть-чуть Игорь Додон, и капелька Майя Санду”.

Ниже, публикуется полный текст заметки Марка Ткачука:

ПО-ДРУГОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Как говорил Мирча Элиаде, я избавлен от необходимости нравиться. Это в том смысле, что написанное ниже точно не вызовет особого энтузиазма. Ни у кого. И это, как минимум.

Я про нашу насекомую политику и про ее глобальную интригу. Про то, как и какими местами должны войти в соприкосновение несгибаемый блок ACUM и гуттаперчевые социалисты.

Это обсуждают сейчас все. И всем понятно, что эта политическая акробатика должна завершиться одним зримым итогом. Диктатор Плахотнюк в этой волнующей мистерии должен оказаться третьим лишним, а выстроенный и выстраданный им правовой молдавский Карфаген должен быть разрушен. Освобожденное пространство будет засеяно солью, порастет былью и травой забвения и будет всем свобода и деолигархизация.

Гражданские активисты отбивают дробь и предлагают потенциальным союзникам не дрейфить. Они буквально на пальцах показывают, как все будет здорово и органично.

И вроде все согласны. Одна лишь заминка. Социалисты, как сторонники семейных ценностей, не могут себе этого позволить до свадьбы. Сначала, мол, венчание, точный и ясный контракт о возможном разделе имущества и только потом совместное ложе коалиции. Либеральный ACUM предпочитает адюльтер без обязательств – совершили и разбежались. Без любви и штампа!

Я не хочу перечислять всем известные аргументы сторон. Аргументы меняются. Суть остается прежней. Они, оказывается, не хотят свергать проклятого Плахотнюка любой ценой. Выясняется, что у сторон в этом процессе появляются серьезные репутационные риски. Нельзя просто так взять и вместе вынести ведро с помоями. Ведь, иди знай, что там подумают эти капризные избиратели! Что ты нес ведро вместе с рукой Москвы? Или, что ты еще не расписался, а мусор уже выносишь? – Колоссальный риск! Особенно на будущих транспарентных, конкурентных, свободных и уже совершенно демократических выборах.

Я не знаю, откуда взялось убеждение в том, что эту заурядную, санитарную политическую миссию в принципе способны исполнить блок ACUM и Партия социалистов. И дело не в том, что для того же Додона свергать Плахотнюка – это в известном смысле совершить подлость. В отношении того, кто тебя вскормил, вырастил, не давал в обиду, смотрел сквозь пальцы на твои незатейливые финансовые комбинации и шалости. И вовсе не в том, что для той же Майи Санду свергать Плахотнюка – это плевать в человека, который ценой рискованного, собственноручно проведенного конституционного переворота дал тебе возможность поучаствовать в президентских выборах. Нравственные обязательства сторон тут, понятное дело, исключены.

Так, а в чем же дело?

А дело в том, что как раз на перешагивании через всю эту многократно высмеянную мораль, которой якобы нет места в профессиональной политике, и строился трехголовый зверь нынешнего режима, повиливающий теперь розовым хвостиком в облике партии Шор. Все они знали, что переступают пусть невидимую, но важнейшую нравственную преграду, когда участвовали в неконституционных и бессмысленных президентских выборах. Когда лицедействовали на потеху Плахотнюка в облике карикатурных унионистов или крестоносцев-борцов с европейской скверной. Когда сочиняли смешанную систему или отказывались от бойкота выборов по смешанной системе. Когда освятили своим участием выборы, в которых именно у них всех вместе взятых нет никакого выбора, кроме поддержания status quo. В этом смысле весь нынешний парламент – это маленький, провинциальный пантеон человеческой подлости, от служителей которого странно ждать благородных поступков и широких жестов. А ведь именно этого от них почему-то ждут наивные и добрые гражданские активисты, да и не только они.

Не стоит строить иллюзий. Экстерьер нынешнего режима достиг своего совершенства именно в нынешнем трехголовом воплощении. Они все немножко плахотнюки, а Плахотнюк и сам по себе такой вполне уравновешенный чуть-чуть Игорь Додон и капелька Майя Санду. Это тот самый былинный дракон о трёх головах. Помните известную цитату? «И головы эти — хитрость, жадность, предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла». В нашем случае, так ли важно какая из голов покатится прочь, а какие из них останутся?

Я это к тому, что если приходят в чьи-то светлые мозги идеи о смене режима, то нужно думать о том, как снести всю конструкцию, а не отдельных, пусть даже весьма "ярких" ее персонажей. Нужно готовиться к долгой и тяжелой осаде, формируя ясные цели развития и прочные нравственные основания для столь разного и поголовно отчаявшегося молдавского общества. По-другому не получится. Обманывать себя не нужно.

Как-то Дмитрий Фурман, которого все чаще называют русским Максом Вебером, заметил, что честность – это лучшая политика. Понятно, что это заключение у наших искушенных и прожженных политиков может вызвать только усмешку. Они еще не догадываются, что это единственное востребованное качество для тех, кого хотят видеть властью. Собственной властью.


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