Зеленский оштрафован полицией 'за нарушение тайны голосования' ...

(ВИДЕО) Киевская полиция оштрафовала фаворита президентских выборов в Украине Владимира Зеленского после того, как он показал свой бюллетень на избирательном участке.

На видео, опубликованном украинским изданием "Новое время", видно, как полицейские явились в избирательный штаб кандидата, где ему был выписан штраф.

Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень по просьбе журналистов. "Я не сориентировался и показал, да", - сказал он. Также кандидат в президенты согласился, что на него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.

Украинские СМИ сообщают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. После того, как ему сказали, что это запрещено делать, Зеленский сказал журналистам: "Я вам его не показывал".

Согласно всем соцопросам, на проходящем 21 апреля втором туре выборов президента, у Владимира Зеленского самые большие шансы на победу. Его контркандидатом является действующий президент Украины Петр Порошенко.