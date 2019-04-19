В Шри-Ланке погибли свыше 200 человек в результате серии взрывов в отелях и храмах ...

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в том числе в отелях и католических церквях, куда местные верующие пришли, чтобы отпраздновать Пасху.

Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя полиции о том, что число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 207 человек. Различные ранения получили 450 человек.

Пока сообщается о 35 погибших иностранных гражданах. По данным местного издания News First, министр иностранных дел республики говорил, что удалось установить личности пяти иностранных граждан, а еще 22 человека считаются пока таковыми на основании цвета их кожи.

Утром бомбы сработали в отелях столицы Коломбо и католических церквях в Коччикаде, Катувапитье и Баттикалоа. Позднее еще два взрыва прогремели в пригородах столицы Дехивале и Дематагоде.​

Правительство страны объявило о введении комендантского часа - пока что бессрочно, "до последующего уведомления". Также принято решение закрыть доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам.