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Петр Порошенко проиграл выборы президента Украины

Опубликовано : 21 апрель 2019 г. 20:34 | Просмотров: 961 | Категория: Мир

Новым президентом Украины стал актер Владимир Зеленский.

Согласно результатам всех экзит-поллов, во втором туре президентских выборов уверенную победу одержал Владимир Зеленский.

Не имеющий политического опыта Зеленский набрал не меньше 70 % голосов избирателей.

"Спасибо тем украинцам, которые меня поддержали, и тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", - сказал Зеленский.

"И напоследок пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас – все возможно!", - заявил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-полла за Владимира Зеленского проголосовали 73,2%, 25,3% - за Петра Порошенко, 1,5% бюллетеней - недействительны.

Данные экзит-полла 112 + NewsOne показывают 73,7% за Зеленского и 26,3% -

Согласно экзит-поллу ТСН, за Зеленского 72,7%, за Порошенко - 27.3% бюллетеней.

Владимир Зеленский одержал оглушительную победу и в первом туре выборов, набрав вдвое больше голосов, чем у действующего президента Петра Порошенко.

Проигравший выборы Петр Порошенко занимает должность президента с 7 июня 2014 года.


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