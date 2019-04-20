Exit poll: Зеленский с огромным перевесом побеждает на выборах в Украине ...

Владимир Зеленский лидирует с результатом более 73%, Пётр Порошенко набирает чуть более 25%. Таковы данные опросов по состоянию на 18.00.

Как сообщает BBC, Национальный экзитпол финансируется международными организациями и не зависит от политических сил или кандидатов. Интервьюеры выбирали каждого 12-го избирателя, выходящего с участка. В выборку для опросов не включают специальные участки (больницы, тюрьмы, воинские части, зарубежные участки и голосования на дому) - это около 5% избирателей.

В то же время по данным украинской полиции, на избирательных участках было зафиксировано более тысячи нарушений, которые, впрочем, не повлияют на итоги выборов.

Первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. Действующий президент Пётр Порошенко набрал 15,95% голосов, его соперник шоумен Владимир Зеленский – 30,24%. Второй тур выборов состоялся 21 апреля.