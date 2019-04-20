Зеленский – Молдове: Посмотрите на нас, все возможно! ...

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский специально обратился к странам постсоветского пространства в своей краткой речи после того, как узнал о своей оглушительной победе на выборах.

В своей речи Зеленский, обращаясь к странам постсоветского пространства, призвал посмотреть на Украину - "все возможно".

Об этом он сказал во время брифинга после обнародования результатов экзит-поллов, которые указывают на его победу на выборах.

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас, все возможно", - сказал Зеленский.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Зеленский набрал не меньше 70 % голосов избирателей.

Так, по данным Национального экзит-полла за Владимира Зеленского проголосовали 73,2%, 25,3% - за Петра Порошенко, 1,5% бюллетеней - недействительны.

Данные экзит-полла 112 + NewsOne показывают 73,7% за Зеленского и 26,3% -

Согласно экзит-поллу ТСН, за Зеленского 72,7%, за Порошенко - 27.3% бюллетеней.

Владимир Зеленский одержал оглушительную победу и в первом туре выборов, набрав вдвое больше голосов, чем у действующего президента Петра Порошенко.

Проигравший выборы Петр Порошенко занимает должность президента с 7 июня 2014 года.