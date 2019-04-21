Порошенко собирает своих сторонников в центре Киева ...

Сторонников проигравшего президентские выборы Петра Порошенко призывают прийти к зданию Администрации президента Украины на акцию "Спасибо, Петр!".

Акция анонсирована Администрацией действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook и называется "Спасибо, Пётр!" (Дякую, Петре!).

На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания Администрации президента.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное",- говорится в описании мероприятия.

Ранее уже сообщалось, что в ходе прошедшего 21 апреля второго тура президентских выборов Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу над Петром Порошенко.

По данным ЦИК, после подсчета 90,83% бюллетеней, не имеющий политического опыта Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов. За Порошенко проголосовали всего 24,5% украинских избирателей.

Проигравший выборы Петр Порошенко занимает должность президента с 7 июня 2014 года.