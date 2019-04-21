Молдова проголосовала за Владимира Зеленского ...

Большинство жителей Молдовы с украинским гражданством отдали голоса на президентских выборах за Владимира Зеленского. В день выборов в республике было открыто два избирательных участка - в Кишинёве и Бельцах.

Зеленский получил большинство голосов избирателей в Молдове, Беларуси, Венгрии, Словакии, Чехии и Грузии, сообщает eurointegration.com.ua.

В то же время, по данным ЦИК, после обработки 97% бюллетеней в зарубежном избирательном округе с небольшим перевесом лидирует Пётр Порошенко. За рубежом за действующего президента проголосовали 53,7% граждан Украины (30 487 человек), за его оппонента Владимира Зеленского - 44,83% (25 451 человек).

Первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. Действующий президент Пётр Порошенко набрал 15,95% голосов, его соперник шоумен Владимир Зеленский – 30,24%. Второй тур выборов состоялся 21 апреля. Подсчёт протоколов еще не закончился. По данным Национального экзитпола Владимир Зеленский лидирует с результатом более 73%, Пётр Порошенко набирает чуть более 25%.

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас, все возможно", - сказал Зеленский сразу после оглашения данных экзитполов.