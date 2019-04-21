Число жертв терактов в Шри-Ланке приблизилось к 300 ...

Количество погибших в результате взрывов в отелях и храмах нескольких городов Шри-Ланки выросло до 290 человек, 500 получили ранения. Среди жертв как минимум 27 иностранных граждан.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаки, однако в министерстве обороны Шри-Ланки утверждают, что организаторы взрывов властям известны, передает BBC. На данный момент сообщается, что большинство атак совершили террористы-смертники, по подозрению в причастности к терактам задержаны 24 человека. В ходе операции по задержанию погибли двое полицейских.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в том числе в отелях и католических церквях, куда местные верующие пришли, чтобы отпраздновать Пасху. Утром бомбы сработали в отелях столицы Коломбо и католических церквях в Коччикаде, Катувапитье и Баттикалоа. Позднее еще два взрыва прогремели в пригородах столицы Дехивале и Дематагоде.​