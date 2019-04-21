Приближенная Плахотнюка воспользовалась кризисом на рынке медикаментов ...

Зампредседателя Демпартии разложила по полочкам проблемы, сложившиеся за последние годы на рынке лекарств, назначила виновных и выступила с рекомендации. Научная работа, защита которой состоялась 18 апреля, носит название «Законодательные и управленческие основы фармацевтической безопасности», сообщает mold-street.com. В своей диссертации Булига в резких формулировках охарактеризовала ситуацию в области фармацевтических услуг и назвала целый ряд проблем, к созданию которых была фактически причастна сама...

Так, по словам экс-министра сегодня в Молдове “снижение физической доступности по причине исчезновения некоторых жизненно важных препаратов на фармацевтическом рынке, а также экономической доступности по причине несовершенства механизма образования цен на лекарства”.

Среди причин упадка фармацевтического рынка Валентина Булига назвала такие факторы как нарушение норм при расположении и расширении охвата общественных аптек, отсутствие госрезервов лекарств для экстренных ситуаций, рост теневого рынка лекарств, в чем немаловажную роль играют онлайн-аптеки, а также пассивность Ассоциации фармацевтов РМ в решении имеющихся проблем.

В качестве решения для выхода из кризиса бывшая глава минздрава предложила создать законодательную базу для системы фармацевтической безопасности» и дополнить в Концепцию национальной безопасности РМ положения, относящиеся к угрозам здоровью людей, включая и фармацевтические. Помимо этого Булига считает необходимым ужесточить санкции за нарушение фармацевтической безопасности и ввести новые.

Валентина Булига была министром здравоохранения в 2009-2015 годах. В настоящий момент занимает должность главы Национальной кассы социального страхования.