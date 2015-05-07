МЕНЮ
Twitter
﻿ 89
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:04  

Путин не торопится поздравлять Зеленского с победой на выборах

16:05  

Ренато Усатый: С этого дня мы начинаем совсем другую игру!

14:18  

Приближенная Плахотнюка воспользовалась кризисом на рынке медикаментов

11:34  

Число жертв терактов в Шри-Ланке приблизилось к 300

10:44  

Молдова проголосовала за Владимира Зеленского

08:54  

Порошенко собирает своих сторонников в центре Киева
все новости

Ренато Усатый: С этого дня мы начинаем совсем другую игру!

Опубликовано : 22 апрель 2019 г. 16:05 | Просмотров: 1241 | Категория: Страна

Одна из причин победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины – относительно честная политическая борьба: без репрессий и использования законодательных уловок.

"У Зеленского получилось по одной простой причине. Потому что Порошенко с ним не поступил так, как со мной неоднократно поступил Плахотнюк: сняв с выборов, поменяв возраст кандидатов в президенты. Мы бы первые показали в 2016 году – не только в СНГ, но и во всём мире – как можно за несколько месяцев прийти в политику, победить в самом большом количестве городов на местных выборах, а потом победить на президентских... Эти проходимцы всегда сбивали меня, используя жульнические методы", - заявил лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый в ходе онлайн-эфира в соцсети. Он также сообщил, что признает допущенные ошибки и намерен поменять стратегию.

"Сегодня я поменяю стратегию. Я признаю допущенные мною ошибки. Я признаю то, что в разное время некоторые люди до меня не достучались. Я сожалею о том, что не смог поговорить со всеми людьми, которые, которые хотели что-то поменять и в "Нашей Партии", и в нашей стране. Можно сказать, я начинаю с завтрашнего дня другую жизнь, потому что четко понимаю, что как было до сих пор, так дальше нельзя. Нужно закончить всё то, что мы с вами начали в 2014 году. Хочу поблагодарить тех, кто был всё это время рядом. Хочу обратиться к тем 40 тысячам людей, которые за нас голосовали, вы сегодня являетесь фундаментом для возрождения «Нашей Партии». С этого фундамента мы начнём совсем другую игру", - пообещал Ренато Усатый.




Метки к статье: Ренато Усатый, стратегия, ошибки, Зеленский

| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
СТРАНА
Ренато Усатый: С этого дня мы начинаем совсем другую игру!

Ренато Усатый: С этого дня мы начинаем совсем другую игру! ...

Просмотров: 1272
Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы

Вслед за азартными играми власти легализуют спортивные тотализаторы ...

Просмотров: 539
Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления`

Нацбанк оправдывает обесценивание лея `временным этапом восстановления` ...

Просмотров: 711
В 2018 году двенадцать прокуроров нарушили законы

В 2018 году двенадцать прокуроров нарушили законы ...

Просмотров: 698
Правительство пополняет казну за счёт торговцев цветами

Правительство пополняет казну за счёт торговцев цветами ...

Просмотров: 1777
В Молдове скоро не останется квалифицированных врачей

В Молдове скоро не останется квалифицированных врачей ...

Просмотров: 710
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 11326
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 36042
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 34571
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 12882
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Пойманная в пьяном виде за рулем дочка судьи была оправдана судом

Просмотров: 150693
Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Отмывание российских миллиардов долларов более не является преступлением

Просмотров: 65509
В окружении Плахотнюка зреет бунт

В окружении Плахотнюка зреет бунт

Просмотров: 63233
В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

В Германии появились первые подробности следствия по отмыванию денег, к которому причастен Плахотнюк

Просмотров: 54263
Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека

Просмотров: 42640
Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Вся Румыния вышла на протест по призыву бизнесмена из Молдовы

Просмотров: 39526
Чубашенко о моменте истины для Додона

Чубашенко о моменте истины для Додона

Просмотров: 36471
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Просмотров: 30381
ВЛАСТЬ
Приближенная Плахотнюка воспользовалась кризисом на рынке медикаментов

Приближенная Плахотнюка воспользовалась кризисом на рынке медикаментов

19.04.2019  Из страха потерять мандаты независимые депутаты обратились в КС
19.04.2019  Додон уже знает имя будущего спикера парламента
18.04.2019  Власти продолжают избавляться от госпредприятий
ЛЮДИ
Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости

Марк Ткачук: Парламент стал пантеоном человеческой подлости

19.04.2019  Из Германии выдворены десятки молдавских граждан
15.04.2019  В Молдове упразднили некоторые услуги срочного изготовления документов
15.04.2019  Юрий Мунтян: Власти Молдовы просто ненавидят Кишинев
БИЗНЕС
Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок

12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
КРИМИНАЛ
Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

Представитель клана Плахотнюка оправдан в деле об убийстве

05.04.2019  Сын экс-президента Молдовы приговорен к тюрьме в Румынии
01.04.2019  `Оборотни в погонах` за взятки покрывали наркоторговца
31.03.2019  Молдаванин арестован в Киеве за организацию международной сети по сбыту героина



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2019 (126)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker