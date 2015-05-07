Ренато Усатый: С этого дня мы начинаем совсем другую игру! ...

"У Зеленского получилось по одной простой причине. Потому что Порошенко с ним не поступил так, как со мной неоднократно поступил Плахотнюк: сняв с выборов, поменяв возраст кандидатов в президенты. Мы бы первые показали в 2016 году – не только в СНГ, но и во всём мире – как можно за несколько месяцев прийти в политику, победить в самом большом количестве городов на местных выборах, а потом победить на президентских... Эти проходимцы всегда сбивали меня, используя жульнические методы", - заявил лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый в ходе онлайн-эфира в соцсети. Он также сообщил, что признает допущенные ошибки и намерен поменять стратегию.

"Сегодня я поменяю стратегию. Я признаю допущенные мною ошибки. Я признаю то, что в разное время некоторые люди до меня не достучались. Я сожалею о том, что не смог поговорить со всеми людьми, которые, которые хотели что-то поменять и в "Нашей Партии", и в нашей стране. Можно сказать, я начинаю с завтрашнего дня другую жизнь, потому что четко понимаю, что как было до сих пор, так дальше нельзя. Нужно закончить всё то, что мы с вами начали в 2014 году. Хочу поблагодарить тех, кто был всё это время рядом. Хочу обратиться к тем 40 тысячам людей, которые за нас голосовали, вы сегодня являетесь фундаментом для возрождения «Нашей Партии». С этого фундамента мы начнём совсем другую игру", - пообещал Ренато Усатый.