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Путин не торопится поздравлять Зеленского с победой на выборах

Опубликовано : 22 апрель 2019 г. 17:04 | Просмотров: 312 | Категория: Мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле относятся к выбору украинского народа с уважением, однако говорить о поздравлениях избранному президенту “пока преждевременно”.

“Потому что нужно судить по конкретным делам и конкретным шагам. Давайте исходить из того, что нет официальных результатов выборов, которые еще не подведены просто”, — цитирует Пескова издание РБК.

Пресс-секретарь также отметил, что выбор украинцев был “весьма очевиден”, подчеркнув при этом, что 3 миллиона проживающих в России граждан Украины были лишены возможности проголосовать на выборах президента.

Издание напоминает, что после победы Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года в Кремле также заявили, что уважают выбор украинского народа, однако Владимир Путин избранного президента не поздравил.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля 2019 года. По данным подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,23% голосов, Пётр Порошенко – 24,44%. О победе Зеленского стало известно уже вечером в воскресенье из данных Национального экзитпола.

После оглашения результатов опросов одержавший победу кандидат заявил, обращаясь к жителям стран СНГ: "Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас, все возможно!"


Метки к статье: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, президентские выборы, поздравление

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