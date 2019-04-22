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В тюрьме был избит офицер-пограничник, раскрывший схему контрабанды с участием главы МВД

Опубликовано : 22 апрель 2019 г. 22:58 | Просмотров: 562 | Категория: Власть

Бывший офицер-пограничник Георгий Петик, арестованный по ложному доносу после того, как он предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, был избит по указанию руководства Кишиневского СИЗО №13.

Об инциденте сообщила в соцсетях одна из активисток Унгенской организации Партии Платформы DA, руководителем которой является Петик, написавшая, что он был избит накануне по личному распоряжению начальника СИЗО Игоря Пынтя. Кроме того, она же сообщила, что по личному указанию Пынти Георгий Петик на 3 месяца был лишен права на телефонные переговоры и передачи.

Эту информацию подтвердил в эфире телеканала TV8 и адвокат Георгия Петика Анатолий Истрате, отметивший, что инцидент произошел, когда Петик произнес в телефонном разговоре имя олигарха Владимира Плахотнюка.  

"Начальник тюрьмы наказал его, ему было отказано в праве писать, звонить, получать посылки в течение трех месяцев. Он применил дисциплинарное взыскание", - отметил Истрате.

В свою очередь, руководство Пенитенциарной системы отвергаю обвинения. По информации властей, Георге Петик был наказан на прошлой неделе за угрозы охранникам. 

Ранее уже сообщалось, что бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами  особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также, ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA и был кандидатом в депутаты на прошедших 24 февраля парламентских выборах.


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