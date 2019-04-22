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Молдова – это территория?

Опубликовано : 23 апрель 2019 г. 01:57 | Просмотров: 185 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Официальный партнер Блока ACUM на выборах в Европарламент считает Молдову "территорией", "частью Великой Румынии".

Об этом было объявлено в воскресенье на состоявшейся в Кишиневе презентации кандидатов Национальной либеральной партии Румынии на выборах в Европарламент. Заявления были сделаны в присутствии депутатов и лидеров партий PAS и Платформа DA Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые были объявлены, как офииальные партнеры румынской Национальной либеральной партии.

Как заявил глава партийного списка НЛП на выборах в Европарламент Рареш Богдан, он "публично требует отсюда, из Кишинева, чтобы румынское государство было более внимательно относительно запрутских территорий, Бессарабии".

"Недопустимо забывать самовольный акт, имевший место 70 лет назад. Недопустимо относиться к этой части Великой Румынии, которая сегодня называется Республикой Молдова, как к территории, просто-напросто брошенной в чьи-то объятия", - заявил кандидат в депутаты Европарламента, отметив, что "эта территория" "брошена в руки клики, в руки олигарха и его банды, который ведет себя по собственному разумению, по мафиозному образцу, по образцу не имеющих ничего общего с функциональной демократией государств".

Рареш Богда также отметил, что Румыния должна понимать, что нельзя относиться к Республике  Молдова, "как к любому государству на Земном шаре".

"Здесь [Молдова] – территория, принадлежавшая Румынии, населенная миллионами румын, а значит к ней необходимо относиться с особым вниманием, с максимальной ответственностью, а Румыния имеет обязательство старшего брата", - добавил партнер Блока ACUM на выборах в Европарламент, выступая в Кишиневе.

Кандидаты на выборах в Европарламент от Румынии ничего не сообщили о своем отношении к части территории Украины в Южной Бессарабии и Северной Буковине, которая также ранее входила в состав Румынии и по площади превосходит пруто-днестровскую часть Республики Молдова.




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