Сын бывшего президента подался в бега ...

После того как румынский суд приговорил к тюремному заключению сына экс-президента Молдовы Петра Лучинского, Сергея, полиция Румынии подала его в розыск .

В начале апреля 2019 года Верховный кассационный суд Румынии приготовил Сергея Лучинского к 2,4 годам тюрьмы по обвинению в извлечении выгоды из влияния, шантаже и даче ложных показаний.

По данным следствия, в 2015 году сын экс-президента Молдовы вместе со своим компаньоном, зятем Траяна Бэсеску обвинили предпринимателя Александра Хорпоша в шантаже и за отзыв жалобы потребовали от него 4 миллиона евро. Бизнесмен пообещал заплатить половину, сумма была выдана в виде кредита по фиктивному договору.

В 2017 году Сергей Лучинский был приговорён к 5 годам тюремного заключения, однако Верховный кассационный суд Румынии снизил срок до 2,4 лет.