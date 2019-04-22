Глава столичной прокуратуры всего за год построил `дом на миллион` ...

По данным журналистского расследования anticoruptie.md, трёхэтажный дом с гаражом на две машины занимает площадь около 400 кв. м. и оценивается экспертами не менее чем в 5 миллионов леев.

Земельные участки под строительство прокурор приобрёл в летом 2017 года и оформил их на дочь Марину Лешко и её мужа Константина Лешко, работающих обычными госслужащими. Стройка стартовала в начале 2018 года, и, по словам сельчан, дом вырос очень быстро: сейчас он практически готов.

В налоговой декларации за 2017 год Шаптефраць указал единственный источник дохода в виде зарплаты 220.870 леев, то есть около 18 тысяч в месяц.