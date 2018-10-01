`Налоговая амнистия` Плахотнюка с треском провалилась ...

Получить миллиарды в результате налоговой амнистии, которая к тому же была резко раскритикована не только местными, но и международными экспертами, молдавскому правительству не удалось – казна пополнилась всего несколькими миллионами леев.

Журналисты издания MoldStreet изучили данные Государственной налоговой службы и Министерства финансов и пришли к печальному выводу – амнистия капитала, с помощью которой правительство обещало чуть ли не озолотить госказну, не принесла практически никаких результатов.

За первые два месяца текущего года, то есть до окончания оговоренных сроков, государственный бюджет пополнился в результате добровольного декларирования всего на 874 100 леев. В прошлом году по этому же налогу в казну было направлено 26 400 леев. Еще на 69 600 леев пополнили бюджет лица, добровольно задекларировавшие сделки купли-продажи недвижимости и транспорта. Порядка 30 тысяч леев поступили в результате декларирования сделок купли-продажи акций предприятий, более 93 тысяч – в результате декларирования разницы при переоценке недвижимости и транспортных средств. В общей сложности налоговики собрали 1,1 млн леев.

Попытки журналистов получить информацию о количестве лиц, подавших декларации по налоговой амнистии, не увенчались успехом.

Что касается аннулирования просроченных платежей и невыплаты штрафов в госбюджет и страховые фонды, то эта мера также не привела к ощутимым результатам. В минфине сообщили, что общая аннулированная сумма составила 194 миллиона леев

Принятая по инициативе олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка так называемая налоговая реформа вступила в силу 1 октября 2018 года.

Этот законодательный пакет, подвергнутый жесткой критике со стороны западных партнеров Молдовы, предусматривает амнистию капитала в обмен на его декларирование за 3% налога. Амнистия капитала продлилась до 20 декабря.

Кроме того этим пакетом предусматривается снижение НДС в одной из отраслей, входящих в сферу интересов Плахотнюка - на услуги кафе, баров и ресторанов с 20% до 10%.

В качестве так называемой «компенсации» для общества введена и популистская мера - единая ставка подоходного налога для физических лиц в размере 12%, снижение размера взносов, выплачиваемых работодателями в фонд социального страхования, с 23% до 18%, удвоение размера личного освобождения с 11 280 до 24 000 леев, отмена налогообложения доходов ниже прожиточного минимума.