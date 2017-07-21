Украинский премьер-министр покидает команду Порошенко ...

Действующий глава украинского кабмина решил уйти из “Блока Петра Порошенко”, чтобы создать собственную партию и пойти с ней на следующие парламентские выборы.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей), которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить", - цитирует Гройсмана агентство Интерфакс-Украина.