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Убийца болгарской журналистки проведет за решеткой 30 лет

Опубликовано : 23 апрель 2019 г. 15:20 | Просмотров: 148 | Категория: Мир

Тележурналистка Виктория Маринова занималась политическими и экономическими расследованиями. В октябре 2018 года она была найдена убитой на берегу Дуная.

21-летний Северин Карасимиров был признан виновным в изнасиловании и убийстве журналистки Виктории Мариновой. Судебный процесс завершился 22 апреля, областной суд города Русе приговорил его к 30-летнему тюремному сроку. Помимо этого по решению суда ему надлежит выплатить 300 тысяч болгарских левов.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому избежал пожизненного заключения. В ходе слушаний сторона обвинения настаивала, что преступление никак не связано с журналистской деятельностью Виктории и имело исключительно сексуальный мотив, передает svoboda.org.

Убийство было совершено в октябре прошлого года в болгарском городе Русе, изувеченное тело 30-летней Виктории Мариновой было обнаружено в прибрежном парке. По данным следствия, молодая женщина была изнасилована, избита и задушена. Подозреваемый Северин Карасимиров бежал в Германию, но был задержан и через неделю экстрадирован в Болгарию.

Виктория Маринова стала третьей журналисткой, убитой в Евросоюзе в 2018 году,  после Дафны Каруаны Галиции с Мальты и Яна Кучяка и его невесты из Словакии.


Метки к статье: Виктория Маринова, убийство, приговор, журналистка

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