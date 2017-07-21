Убийца болгарской журналистки проведет за решеткой 30 лет ...

Тележурналистка Виктория Маринова занималась политическими и экономическими расследованиями. В октябре 2018 года она была найдена убитой на берегу Дуная.

21-летний Северин Карасимиров был признан виновным в изнасиловании и убийстве журналистки Виктории Мариновой. Судебный процесс завершился 22 апреля, областной суд города Русе приговорил его к 30-летнему тюремному сроку. Помимо этого по решению суда ему надлежит выплатить 300 тысяч болгарских левов.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому избежал пожизненного заключения. В ходе слушаний сторона обвинения настаивала, что преступление никак не связано с журналистской деятельностью Виктории и имело исключительно сексуальный мотив, передает svoboda.org.

Убийство было совершено в октябре прошлого года в болгарском городе Русе, изувеченное тело 30-летней Виктории Мариновой было обнаружено в прибрежном парке. По данным следствия, молодая женщина была изнасилована, избита и задушена. Подозреваемый Северин Карасимиров бежал в Германию, но был задержан и через неделю экстрадирован в Болгарию.

Виктория Маринова стала третьей журналисткой, убитой в Евросоюзе в 2018 году, после Дафны Каруаны Галиции с Мальты и Яна Кучяка и его невесты из Словакии.