В Париже вспыхнул мощный пожар на территории Версаля ...

В столице Франции снова пожар: на этот раз огонь охватил бывшую королевскую резиденцию – дворцово-парковый комплекс Версаль.

Очевидцы публикуют в соцсетях видеокадры, на которых виден огромный чёрный столб дыма над Версалем. Как сообщают местные СМИ, по предварительным данным, возгорание произошло в гаражном комплексе. На месте работают десятки пожарных команд, район оцеплен полицией, данных о пострадавших нет.

Это уже второй в этом месяце пожар, затронувший историческое архитектурное наследие Парижа. 15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. Непоправимый ущерб от тушения пожара нанесёт самому большому из трёх органов. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Сообщается, что главная хранившаяся в храме реликвия – терновый венец Христа – не пострадала.