Власти три дня скрывали инцидент с летевшим в Кишинев самолетом ...

(ВИДЕО) Неадекватное поведение пилота самолета Стамбул – Кишинев стало предметом разбирательства Органа гражданской авиации Молдовы лишь спустя три дня после того, как информация об инциденте появилась в соцсетях.

Первоначально, сообщение об инциденте появилось на странице сообщества Runway 08, проинформировавшем о том, что 19 апреля самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший рейсом Стамбул-Кишинев (9U746) при заходе на посадку странно отклонялся от установленной траектории полета и совершал несанкционированные диспетчерами повороты.

Как сообщалось, после незапланированного виража вправо на 60 градусов диспетчер задал вопрос пилоту, в чем причина такой траектории, но не получил никакого ответа. Затем последовала инструкция о необходимости повернуть в другую сторону, которая была выполнена.

Диспетчер вновь спросил, все ли в порядке на борту и нет ли необходимости в какой-либо помощи, на что опять не последовало ответа от пилота.

Диспетчер вынужден был вновь спросить не требуется ли пилоту помощь с навигацией, после того как самолет совершил еще один странный поворот. И это вопрос диспетчера оказался без ответа со стороны пилота.

Как слышно из выложенной в соцсетях записи переговоров, голос пилота был похож на голос неадекватного человека.

Также сообщается, что по словам пассажиров самолета, они были уверены в том, что самолет разобьется о землю при посадке.

Несмотря на это авиапроисшествие, Орган гражданской авиации Молдова отреагировал лишь 23 апреля, сообщив, что "начато расследование происшествия".

"Полет выполнялся украинской авиакомпанией Yan Air, с которой авиакомпания Air Moldova заключила контракт (wet-lease от декабря 2018). Подчеркиваем, что у Yan Air есть сертификат ТСО, выданный Европейским агентством по безопасности полетов (EASA). По итогам инициированного ОГА расследования мы предоставим дополнительную информацию", - говорится в сообщении авиационных властей Молдовы.

В свою очередь, авиакомпания Air Moldova сообщила, что "все маневры пилоты осуществили в соответствии с инструкциями и с учетом сложных погодных условий", отметив, что таким образом пилоты пытались "избежать турбулентности, представлявшей опасность для авиасудна и пассажиров".