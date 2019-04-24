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Ким Чен Ын приехал в Россию на личном бронепоезде

Опубликовано : 24 апрель 2019 г. 11:14 | Просмотров: 428 | Категория: Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые совершает визит в Россию. Встреча с российским президентом в формате "один на один" состоится в четверг на острове Русский.

На приграничной станции Хасан личный бронепоезд политика встретила российская делегация. После торжественной части с традиционным русским караваем Ким Чен Ын посетил "домик Ким Ир Сена", построенный к визиту его деда в 1986 году, сообщает ВВС. Далее поезд отправился во Владивосток, где пройдут основные мероприятия визита. Владимир Путин прибудет во Владивосток только в четверг, 25 апреля. Встреча двух лидеров пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Со среды по пятницу акватория острова будет закрыта для маломерных судов.

Переговоры с Путиным начнутся в формате "один на один", а затем - в расширенном составе с участием делегаций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.




Метки к статье: Ким Чер Ын, визит, Россия, бронепоезд, Владимир Путин, Владивосток

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