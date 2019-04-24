Ким Чен Ын приехал в Россию на личном бронепоезде
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые совершает визит в Россию. Встреча с российским президентом в формате "один на один" состоится в четверг на острове Русский.
На приграничной станции Хасан личный бронепоезд политика встретила российская делегация. После торжественной части с традиционным русским караваем Ким Чен Ын посетил "домик Ким Ир Сена", построенный к визиту его деда в 1986 году, сообщает ВВС. Далее поезд отправился во Владивосток, где пройдут основные мероприятия визита. Владимир Путин прибудет во Владивосток только в четверг, 25 апреля. Встреча двух лидеров пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Со среды по пятницу акватория острова будет закрыта для маломерных судов.
Переговоры с Путиным начнутся в формате "один на один", а затем - в расширенном составе с участием делегаций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Впервые в Россию прибыл северокорейский лидер. Ким Чен Ын следует тем же маршрутом, что и его отец Ким Чен Ир, и дедушка Ким Ир Сен. Состоялась дружелюбная встреча, на которой Ким Чен Ын отметил, что рад оказаться в России и рассчитывает посещать нашу страну еще не раз. #встречавХасане #КимЧенЫн #дальнийвосток #приморье
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