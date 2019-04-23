Управление образования Буюкан приобрело за бюджетные деньги новенький автомобиль ...

Об этом сообщил в соцсети муниципальный советник Илиан Кашу. По его словам, машина куплена посредством процедуры госзакупок. Причём, желание обогатиться за счет налогоплательщиков было настолько сильным, что ведомство предприняло целых четыре попытки приобрести этот автомобиль на бюджетные средства.

“На фоне того, что родители самостоятельно оплачивают замену окон в детских садах, потому что “у примарии нет денег”, покупка дорогого автомобиля – верх цинизма. В чём заключается функция Управлений образования? Приобретать новые служебные машины или закупать голландские груши для детей по более высоким ценам, чем в столичных супермаркетах? Я считаю, что руководство Управления образования Буюкан больше не имеет морального права оставаться на службе у граждан”, - написал Кашу в своей публикации в Facebook.