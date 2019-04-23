Семья убитого на `царской охоте` Сорина Пачу получит миллион леев

В марте Апелляционная палата Бельц вынесла решение по делу об убийстве бизнесмена Сорина Пачу в заповеднике “Пэдуря Домняскэ” в декабре 2012 года. Ziarul de Garda публикует мотивационную часть судебного решения.

Единственный обвиняемый в убийстве – бывший зампредседателя Апелляционной палаты Кишинёва Георгий Крецу – освобождён от ответственности в связи с истечением срока давности. Судьи Апелляционной палаты Бельц частично отменили приговор, вынесенный фалештским судом в 2015 году, сообщает издание. Четыре года назад Крецу получил два года условно и предписание выплатить жене и ребёнку убитого 300 тысяч леев, а родителям – 600 тысяч.

По решению судей со счетов фигурантов дела, а также и заповедника “Пэдуря Домнякэ” будут сняты почти 70 тысяч леев в качестве компенсации расходов на похороны Сорина Пачу, и 125 тысяч леев на покрытие судебных расходов. Помимо этого они должны будут выплачивать 1 500 леев в месяц ребенку Сорина Пачу, начиная с 25 декабря 2012 года, до достижения им совершеннолетия, а также 108 000 леев в виде единовременной выплаты для родителей Сорина Пачу.

По вердикту суда Крецу также должен выплатить 250 тысяч леев жене и 300 тысяч леев – родителям погибшего. Два других фигуранта – Денис Иримчук и Валерий Свистун – заплатят жене и родителям Пачу по 100 тысяч леев, такие же суммы должно выплатить родным убитого и руководство заповедника “Пэдуря Домнякэ”.

Адвокат Петр Мунтяну, представляющий интересы семьи Пачу, заявил, что защита намерена оспорить решение Апелляционной палаты Бельц. По закону прошение об обжаловании можно подать в Высшую судебную палату в течение 30 дней.

Дело о преступной охоте в заповеднике “Пэдуря Домнякэ” стало одним из самых резонансных за последние годы. Скандал после обнародования скрытого властями преступления повлек отставку Генерального прокурора и переформатирование власти в правящей тогда коалиции.

Трагедия в заповеднике “Пэдуря Домнякэ” произошла 23 декабря 2012 года. Во время охоты, в которой принимали участие несколько высокопоставленных чиновников, в том числе генеральный прокурор Республики Молдова Валериу Зубко, председатель Апелляционной палаты Кишинева Ион Плешка, вице-председатель той же инстанции Георге Крецу и директор Агентства «Moldsilva» Ион Лупу, был смертельно ранен 34-летний бизнесмен Сорин Пачу. Все присутствующие на охоте чиновники скрыли убийство. История получила широкий резонанс после того, как ее обнародовал лидер Движения «Антимафия» Серджиу Мокану.