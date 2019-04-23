В России впервые выписан штраф за пост в социальной сети ...

Это первый случай санкций в рамках вступившего в силу месяц назад закона об оскорблении госсимволов. На жителя Новгородской области наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - пишет Interfax со ссылкой на районный суд города Чудово Новгородской области.

Местная пресса сообщила, что штрафника зовут Юрий Картыжев, и наказан он за две публикации ВКонтакте, в которых суд признал неуважительное отношение к президенту.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Если нарушение повторяется, полиция вправе применить административный арест на 15 суток.