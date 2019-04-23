`Щедрый` кабмин увеличил зарплаты в реальном секторе на 165 леев ...

Правительство Филипа на заседании в среду постановило увеличить с 1 мая минимальную гарантированную зарплату в реальном секторе в 2610 до 2775 леев. Таким образом, выплаты увеличатся всего на 165 леев.

При установлении гарантированного минимального размера заработной платы были учтены ежегодные суммарные повышения индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне на 6,3%, сообщает агентство Moldpres.

Повышение коснётся работников хозрасчётных предприятий и организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы и вида собственности. Зарплата сотрудников упомянутых учреждений отныне должна быть не ниже 16,42 лея в час. До повышения этот показатель составлял 15,44 лея.