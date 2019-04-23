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`Щедрый` кабмин увеличил зарплаты в реальном секторе на 165 леев

Опубликовано : 24 апрель 2019 г. 16:50 | Просмотров: 175 | Категория: Власть

Правительство Филипа на заседании в среду постановило увеличить с 1 мая минимальную гарантированную зарплату в реальном секторе в 2610 до 2775 леев. Таким образом, выплаты увеличатся всего на 165 леев.

При установлении гарантированного минимального размера заработной платы были учтены ежегодные суммарные повышения индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне на 6,3%, сообщает агентство Moldpres.

Повышение коснётся работников хозрасчётных предприятий и организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы и вида собственности. Зарплата сотрудников упомянутых учреждений отныне должна быть не ниже 16,42 лея в час. До повышения этот показатель составлял 15,44 лея.


Метки к статье: правительство, повышение зарплат, реальный сектор, рост цен, инфляция

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