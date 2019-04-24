24 апреля в мире чтили память жертв геноцида армян ...

В этот день в 1915 году началась депортация и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Сам термин "геноцид" 75 лет назад придумал еврейский адвокат Рафаэль Лемкин, чья семья была убита нацистами. Но о создании нового термина он впервые задумался именно из-за истребления полутора миллиона армян на нынешней территории Турции.

В то же время, Турция отрицает обвинения в геноциде и признает лишь депортации и сопутствующие смерти. Армяне говорят, что для них это означает отрицание истории.

Геноцид армян был впервые признан и осужден Уругваем 20 апреля 1965 года. Европарламент признал 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Власти Молдовы официально не осудили факт геноцида армян.