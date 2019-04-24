Россия начинает паспортизацию жителей Донецкой и Луганской областей Украины ...

Президент России Владимир Путин издал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Киев расценил этот шаг России, как "грубое нарушение суверенитета Украины".

Согласно вступившему в среду в силу указу Путина, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, поданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев. Жители непризнанных ДНР и ЛНР станут россиянами в день, когда будет принято решение о приеме в гражданство.

Комментируя свой указ, Владимир Путин заявил, что жители Донецкой и Луганской областей Украины не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь, действующий президент Украины Петр Порошенко записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Владимира Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что этот указ "не приближает нас к решению основной задачи - прекращение огня".

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

В четверг Совет Безопасности ООН соберется по требованию Украины на заседание, чтобы обсудить решение российских властей об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина считает, что это решение Кремля нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.